Des reconductions bienvenues à Charleroi et Tchalou à l’aube des playoffs

Charleroi Volley a annoncé hier soir la reconduction du contrat de Lise De Vakeneer au sein de son club. “Une excellente nouvelle” pour le coach Dimitri Piraux, qui se disait heureux de conserver une joueuse avec une telle mentalité et une telle expérience. Cette confirmation arrive à point nommé avant le début des playoffs I ce samedi contre Gand à la salle Ballens. Pour le T1, pas question de se rater. “Il s'agit d'un match qui est déjà capital, car nous partons avec zéro point. On n’a pas le droit à l'erreur, on va devoir se donner à 300 % pour venir à bout des Gantoises. J'espère que nous serons bien portés par notre public.” En outre, le coach déplore un petit “couac” dans le calendrier. “Nous allons devoir faire avec, mais nous allons jouer un jeudi et puis directement le samedi. Cela va être chaud, mais ne pensons pas encore à cela… On se concentre sur Gand avant tout. On va voir de beaux matchs entre les quatre meilleures équipes du championnat belge. Nous avons peut-être l’étiquette d’équipe ‘soi-disant’ la moins forte. Moi, je me permets de rêver à la finale, j'ose y croire!”, s’exclame Dimitri Piraux.