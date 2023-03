Si l’Olympic de Charleroi ambitionne la D1B à court terme, il faudra commencer par gagner à Rupel Boom et la mission ne s’annonce pas simple, au Municipal Park. Les Anversois viennent d’arracher un point héroïque sur leur terrain, face à la formation en forme du moment, le Royal Francs Borains.

Xavier, on a constaté une injection de qualité chez votre adversaire ?

Les Anversois ont pris un point héroïque face aux Borains et auraient pu revendiquer les trois points en fin de rencontre. Rupel Boom est avant-dernier mais s’est très bien renforcé avec les arrivées de pointures comme Ibrahima Bah, ancien attaquant de l’Union et un joueur pro turque, Muhammed Akbass, défenseur central. Ils n’ont joué qu’une seule fois contre Ninove et c’est donc une équipe renforcée que nous allons affronter demain soir, cela pourrait changer la donne.

Pour parler de l’Olympic, la victoire contre Thès Sports rebooste le moral ?

Oui, c’est clair que moralement cela fait du bien, même si l’état d’esprit du groupe restait excellent. Nous avons beaucoup discuté avec le groupe pour comprendre ce que nous pouvions faire évoluer. Dans l’animation du jeu, le staff a vraiment été à l’écoute des joueurs et contre Thès nous avons trouvé un équilibre défensif, déjà remarqué à Liège et à rééditer dans les prochains matches.

Yassine Delbergue est le chaînon manquant des Dogues ?

Même si nul n’est indispensable, il faut quand même préciser avoir joué beaucoup de matches sans notre meilleur passeur ou buteur, à savoir Dahmane. Parfois sans les deux. Donc cela a joué sur nos performances collectives connaissant l’expérience apportée par ces éléments. Delberge et j’en suis positivement étonné travaille plus qu’avant défensivement, malgré son âge et reste notre électron libre capable de faire basculer un match.