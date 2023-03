Direction les play-down pour Charleroi

Il fallait gagner, et enchaîner avec un succès contre Courtrai, pour éviter les play-down. Les joueuses de Fabien Muylaert ne sont pas parvenues à leurs fins. Pour autant, le coach ne leur jette pas la pierre: "Le score n’est pas mérité. Je n’ai rien à reprocher aux filles dans leur attitude. Elles sortent une prestation dans la lignée des deux dernières victoires, contre Lummen et à Brunehaut. Elles ont tout donné au niveau de l’intensité et de la volonté. Malheureusement, l’équipe n’a pu éviter une faillite totale en périphérie. Nous ne réussissons qu’un seul tir à trois points sur nos 16 tentatives. En face, Laarne en plante neuf, dont deux très importants en fin de match."