Pourquoi revenir à Tchalou ?

M.A.: C’est un peu mon club de cœur. Cela me semblait logique de retourner à Tchalou si je refaisais une saison en Ligue Dames. Je n’ai jamais envisagé un autre club parce que je m’y suis toujours sentie très bien

Comment as-tu vécu ton année à Basècles ?

M.A.: C’était une saison un peu compliquée au niveau volley. Ça aurait été chouette que l’on fasse un beau résultat pendant la saison mais malheureusement, cela n’a pas été le cas. C’est un peu dommage car la saison se conclut par une descente mais cela restera quand même une saison sympa dans ma tête, principalement parce que les filles de l’équipe étaient toutes très chouettes. Donc, malgré la descente et les défaites, on a quand même vécu de bons moments !

Comment vous sentez-vous par rapport à votre niveau ?

Je sens que j’ai quand même perdu un peu, c’est normal. Ici, on s’entraînait deux fois par semaine donc d’office, j’ai perdu du niveau. Je suis quand même allée quelques fois m’entraîner à Tchalou durant la saison pour garder le contact avec les filles et essayer de maintenir un peu mon niveau. Je sais que je vais devoir beaucoup travailler pour retrouver le niveau que j’avais avant, surtout durant la préparation. Mais voilà, mon objectif: retrouver mon ancien niveau et plus tard, encore m’améliorer.

Qu’attends-tu de ton retour ?

Je suis déjà ravie de revenir à Tchalou donc j’attends simplement de retrouver mon niveau et comme je l’ai dit, j’espère m’améliorer. J’espère que l’équipe sera sympa mais je n’ai aucun doute là-dessus !

Que fais-tu comme études et pourquoi as-tu dû arrêter la Ligue Dame durant un an ?

Je fais traduction/interprétation à la FTI-EII à l’UMons. Je suis rentrée en BAC 3 et lors de cette année-là un Erasmus est obligatoire. Pour le moment, je suis donc des cours à Maastricht. C’est pour cela que j’ai arrêté le volley pendant un an. Je voulais aussi profiter de cette année pour faire autre chose que du volley. Je suis contente d’avoir fait ce choix. Cela me permet de revenir en Ligue Dame avec beaucoup d’envie !