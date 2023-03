Après des succès contre Boom et Tessenderloo, les Dogues de l'Olympic Charleroi doivent poursuivre et prendre les neuf prochains points importants

Il faudra donc confirmer avec trois rencontres, en l’espace de quelques jours. "On va se concentrer sur notre match contre l’Antwerp, avant de penser à Gand et Knokke. C’est notre premier adversaire. C’est jeune et joueur avec le ballon. C’est une équipe qui a des qualités mais aussi et surtout qui lutte pour sa survie au sein de la division. Elle aura donc à cœur de prendre des points. Ce sera à nous de bien jouer le coup."

Pour l’Olympic, les prochains jours seront déterminants. "C’est un fameux triptyque, avec également Gand et Knokke. Une formation de Knokke qui est juste derrière nous et qui voudra essayer de nous passer. On va tout faire pour réussir nos prochaines rencontres, afin de rester dans le coup pour le rush final."

Pour cette rencontre, Charleroi pourra compter sur le retour de Guedj dans les seize. Rivollier est, lui, suspendu, alors qu’Herpigny est blessé.