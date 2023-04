L'Olympic a déroulé face à l'Antwerp !

L'Olympic abordait le premier match de son important triptyque avec la venue de l'Antwerp. Contre la jeune garde, les Dogues alignaient une composition sans surprise. Entre la vingtième et la trentième, les Carolos tuaient le match. Delbergue et Hadj-Moussa (2) portaient le score à 3-0. Les visiteurs n'avaient pas le niveau pour réagir face à une équipe de l'Olympic, joueuse et organisée. Moriconi n'avait qu'une seule intervention à faire face à Vanhees. Elle était parfaite. 3-0, c'était le score à la pause.