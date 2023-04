Les visiteurs n’avaient pas le niveau et les moyens pour réagir face à l’expérience et à la maîtrise de l’Olympic. Le milieu de terrain composé de Delbergue, Ito et Massengo était tout simplement supérieur. Moriconi, lui, n’avait qu’une seule intervention à faire face à Vanhees.

Après la pause, l’Olympic contrôlait les débats, malgré quelques tentatives de l’Antwerp. L’entraîneur de Charleroi en profitait pour faire tourner son noyau, afin de garder tout le monde concerné et remettre certains dans le bain, en vue du prochain match. À vingt minutes du terme, Vanderbecq réalisait un gros travail pour permettre à Penin de marquer le quatrième but de la soirée. Ouali y allait également de son petit but, tout comme Ito qui donnait au score son allure définitive.