Plus de 600 coureurs au départ du Val d’Heure et une domination des frères d’Harveng

Dès le départ, les frères d’Harveng se sont détachés. Très rapidement l’issue de la course n’a fait aucun doute : Nicolas a devancé son frangin de plus de quatre minutes ! “J’aurais voulu qu’Yves puisse m’accompagner plus longtemps mais il n’a pas été en mesure de le faire. Et je ne pouvais pas trop traîner car cette course étant très rapide, elle délivre beaucoup de points pour le Delhalle. C’est la 40e édition du challenge et j’ai 40 ans cette année : cela serait un beau symbole de le gagner ! Mais on n’y est pas encore : cette victoire est ma première grosse performance cette saison, après ma 3e place à Erpent.”

C’est sa deuxième victoire à Ham-sur-Heure après 2019. “Et mon fils Théodore a gagné sa course des jeunes ! Une bien belle matinée pour la famille !”

Yves n’était pas au top de sa forme et cela s’est remarqué. “J’ai été malade après la course de Chaumont-Gistoux. J’espérais avoir récupéré mais ce n’était pas le cas.”

La dernière fois que les frères avaient terminé 1 et 2 d’une course c’était il y a plus de trois ans.

Petite surprise sur le podium avec à leurs côtés le jeune Esteban Erroyaux du club Tri4Phil. “Jamais je n’aurais cru terminer troisième d’une manche du Delhalle et qui plus est sur un circuit aussi diversifié mélangeant cross, trail et route ! En plus je n’ai pas l’habitude de faire une aussi longue distance. C’est de bon augure pour la saison de triathlon !”

Des espoirs gagnent la courte distance

Deux autres jeunes se sont illustrés sur la courte distance : Nolann Noël et Inès Blondeaux. Nolann, 18 ans, a su se remotiver après quelques mois difficiles. “Ma quatrième place aux Cinq Miles de Charleroi était déjà encourageante. Je suis sur la bonne voie. Cela fait trois semaines que je suis plus régulier aux entraînements. Je suis tombé à la sortie d’une grosse flaque d’eau peu avant le 3e km mais j’avais déjà une belle avance sur les autres et je me suis vite relevé.”

Pour Inès, 17 ans il s’agit tout simplement d’une première victoire au scratch. “Je ne voulais pas partir trop vite mais j’ai été poussée par l’adrénaline ! J’ai commencé à courir avec mon papa durant le confinement. Et depuis j’accroche totalement.”