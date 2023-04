Tibor Balog a obtenu la licence pro : “Aller jusqu’au bout de mes rêves”

La promotion 2023: Kompany, Hoefkens, Balog... ©RBFA

Et c’est ce que le plus Hongrois des Gosseliens a fait. Plus de 150 matchs au MTK Budapest, une grosse centaine au Sporting de Charleroi, tout autant en Israël où il restait trois saisons, et 37 capes en équipe nationale hongroise, voilà qui pose le gaillard. La fin de carrière venant il mettait le pied à l'étrier à Châtelet et Couillet puis au Sporting carolo où il fut notamment adjoint des Mathijsen, Daerden et autre Peruzovic, avant de se voir confier le poste de T1.

Dès 2007 et ne voulant rien laisser au hasard, Tibor passait les brevets UEFA A et B de manière accélérée au vu de sa carrière. “Voulant toujours aller au fond des choses, je m’étais inscrit à la Licence Pro alors que j’étais au Mambourg. Mais on me faisait comprendre que j’étais indispensable (rires) et que mes absences poseraient problème."

"Personne ne la ramenait et tout le monde se montrait très studieux."

Dix ans plus tard, et 8000 euros en moins sur son livret d’épargne, Tibor Balog décrochait dans une “promotion en or” le Graal qu’il visait. “Nous nous retrouvions avec beaucoup de plaisir mais aussi énormément de respect. Personne ne la ramenait et tout le monde se montrait très studieux."

Son stage c’est à Metz, excusez du peu, chez Làszlo Bölöni, qu’il le passa. “Il a tout gagné en Europe et a eu les meilleurs joueurs sous ses ordres. ”

Quant à savoir si un jour il saura monnayer son diplôme : “Je suis prêt mais le football moderne dépend beaucoup des agents, managers et autres intermédiaires. On verra… mais je suis allé au bout de mon rêve et j’en suis fier”, finissait celui pour qui rigueur, discipline et respect restent des valeurs cardinales… et que les datas n’obsèdent pas encore : “Importantes mais sans en abuser”, nous quittait-il.