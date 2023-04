Vaincre les Buffalos pour entretenir le rêve du côté de l'Olympic

Quel est l’état d’esprit affiché par le groupe, avant ce top match ?

”On a eu une séance de décrassage dimanche et une de récupération au centre de Monceau, avant une séance collective ce mardi à 16 h 30, pour préparer ce match de La Gantoise, avec le maximum de fraîcheur possible. Une victoire nous permettrait d’être troisièmes devant le RFB au goal-average, un nul de rejoindre La Louvière et d’être à deux points des Borains et une défaite laisserait le statu quo.”

Votre avis sur cette équipe B de La Gantoise ?

”Ils ne pourront pas compter sur un élément transféré à l’entre-saison, mais nous serons confrontés à une équipe régulière, plus armée que les autres équipes de jeunes pour titiller le haut du tableau dans la série. Même s’ils ont perdu des points contre le Patro, le week-end dernier, donc pas n’importe qui. C’est une équipe jeune et talentueuse, avec des éléments présents sur la scène européenne récemment et présents aussi en Jupiler League et qui seront sûrement sur la feuille de match face à West Ham. Ce n’est pas anodin, il y a vraiment de la qualité dans ce groupe. Leur jeune back gauche Van Daele âgé de 22 ans, les avait d’ailleurs qualifiés en huitième contre Qarabag.”

Quel est l’état du noyau ?

”Seront absents Edvard Race et Aloïs Penin, non qualifiés au moment du report. Pour le reste, nous serons au complet.”