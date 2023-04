Des fidèles du challenge qui gagnent à Anderlues

Au départ de la rue du Douaire, les challengers avaient le choix entre des tracés de 10,4 km et de 5,7 km, assez différents de ceux proposés douze mois plus tôt. Toutefois ils passaient toujours dans plusieurs ruelles, parfois très étroites sur des pavés mais aussi de l’asphalte.

Pour sa 7e édition, la course a aussi changé de nom: le jogging des ruelles est devenu la "Bourlettine Run Trophy", principalement pour soutenir un sponsor qui collabore avec les organisateurs depuis le début de l’aventure.

Le conseil avait été donné de ne pas être trop attentiste car les ruelles étaient plutôt étroites et en angles droits et donc les dépassements pas évidents. Par contre, il n’y avait qu’un seul passage boueux, une traversée d’un chemin de terre.

Maxime Doyen avait annoncé quelques heures avant le départ que, vu la météo du jour, Nicolas Guerlement et ses amis de l’association la Musette, organisatrice de l’événement, avaient placé des tonnelles sur l’ensemble du parcours, ceci afin que les coureurs puissent courir sans être mouillés ! Il s’agissait bien évidemment d’un poisson d’avril ! Et c’est vrai qu’il fallait être bien courageux pour sortir de chez soi et enfiler ses baskets.

Maxime et son papa Yvon ont quand même pu encoder 377 noms dans leur programme informatique, répartis équitablement entre les deux distances.

Sur le court, le vainqueur du challenge de l’an dernier, Ricardo Dos Reis Monteiro, a montré qu’il n’était pas encore rassasié, s’imposant en un peu plus de vingt minutes. "Mon titre final de 2022 était venu récompenser des mois durant lesquels j’ai toujours cherché à évoluer un peu plus et je suis fier du chemin parcouru depuis deux ans, a-t-il commenté. J’ai aussi fait de belles rencontres avec d’autres coureurs passionnés comme moi."

Il y a quelques jours, Ricardo était retourné dans sa ville natale au Portugal pour améliorer son record personnel sur 10 km. "J’y vais souvent mais ici c’était l’opportunité de courir en compétition sur mes routes d’entraînement. Et je suis parvenu à atteindre mon objectif: 35'47. Pas mal pour un gars sans club, qui s’entraîne en solo, sur route et le soir après les journées de boulot !"

Sur la longue distance, c’est un quasi inconnu dans la région qui l’a emporté: Ulysse Vigny, originaire de Sartrouville dans les Yvelines. Il a devancé le revenant Michaël Gillain. Le Ransartois, qui a longtemps été un des meilleurs triathlètes du pays, semble se relancer après des années de perte de motivation. Le Beaumontois Maxime Lust, en progrès constants, complète le podium. Chez les dames, Nathalie Lecat, une fidèle du challenge, et Mila Vandervenken sont les gagnantes du jour.