Charleroi garde son internationale belge !

La reconduction du contrat de Jutta Van de Vyver est une très bonne nouvelle dans le chef des Moncellois. Selon DImitri Piraux, Charleroi conserve sa "machine": "Il ne faut pas se cacher, Jutta est une véritable machine et je suis plus que ravi de conserver cette joueuse dans mes rangs. C’est une preuve de confiance envers notre club et c’est très important que des filles néerlandophones se plaisent dans notre club. Je pense aussi à Lise De Valkeneer qui vient d’un grand club comme Gand et qui reste chez nous. Bref, je suis enchanté par cette nouvelle."