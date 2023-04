OHL U23-Olympic : rejet du recours des Dogues qui ne récupèrent pas les trois points

Mais le RFC Liège s’en était mêlé et avait fait appel de la décision : le jugement avait été revu en février et l’Olympic ne récupérait finalement plus les deux points même si OHL était bien “condamné”. Ce qu’il avait contesté en évocation et la décision est tombée ce jeudi. C’est le club du RFC Liège (2e de la N1) qui a annoncé la décision et il n’est pas favorable aux Dogues.

Communiqué du RFC Liège

Le recours en évocation introduit par l’Olympic de Charleroi a été rejeté.

La Commission d’Evocation a déclaré le recours de l’Olympic recevable mais non fondé. Comme l’avait soutenu notre directeur général à l’audience du 24 mars dernier, la décision rendue ce jeudi a rejeté tous les moyens invoqués par le club carolo.

La décision du Comité d’Appel avait retiré le point du match nul à OHL U23 mais, pour des raisons d’éthique sportive, avait refusé d’accorder les trois points du forfait à l’Olympic. Cette décision est donc aujourd’hui définitive.

L’écart entre le RFCL et l’Olympic reste ainsi inchangé et conforme aux résultats sportifs de chaque équipe sur le terrain.