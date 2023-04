Arbitre: M. Mataj

Carte rouge: Moriconi (82e).

Buts: Ghesquière (1-0, 15e), Ito Singa (1-1, 20e), Bailly (2-1, 43e), Rivollier (2-2, 73e), Lemoine (3-2, 85e).

KNOKKE: Dhoest, Vanraefelghem, Broché, Ghesquière, Pierre, Lemoine, Van Den Bossche (56e Yoshi), Buysse, Vervaque, Bailly, Sula (90e Aelterman).

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Race, Massengo (71e Ouali), Delbergue (84e Janssens), Maisonneuve, Hadj-Moussa (57e Rivollier), Ito Singa, Hassaini (45e Gaye), Penin, Saidane (45e Kouri).

Avec les succès conjugués du RFB et de La Louvière, les Dogues étaient sous pression, avec l’obligation de vaincre à Knokke. Cela commençait pourtant mal, Ghesquière héritait du ballon au petit rectangle et fusillait Moriconi, d’une frappe imparable. Le cuir heurtant la latte avant d’entrer dans le but. L’ancien médian défensif de l’Olympic se faisait ainsi remarquer. Sur la remise en jeu, Ito Singa s’emparait du ballon et filait battre Dhoest, après une chevauchée de vingt-cinq mètres. Peu avant la pause, Bailly redonnait l’avance aux Flandriens, d’un envoi pleine lucarne.

Gâchis olympien

Les Carolos galvaudaient ensuite les occasions, à l’image de Rivollier, plaçant un ballon dit "facile", au-dessus de la cage du portier néerlandophone. Knokke en avait plein les pieds mais résistait au pressing de Charleroi. Moriconi devait toutefois sortir le grand jeu pour éviter le troisième but. Il restait un quart d’heure à jouer et Rivollier perçait la muraille bleue pour égaliser. Le kop visiteur exultait. Joie de courte durée.

Monsieur Mataj voyait rouge à dix minutes de la fin du match. Moriconi sortait dangereusement et recevait logiquement la carte. Janssens montait entre les perches et encaissait directement un but (3-2). C’était la fin des espoirs de montée pour l’Olympic.