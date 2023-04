Christian Nemeth rugit encore

Christian Nemeth était de retour dans le village dans lequel il a passé une partie de son enfance. Cette course était la toute première qu’il avait faite en compétition, en 1985. A 51 ans, il a démontré qu’il restait performant, terminant à la deuxième place de la longue distance. "Même si l’on ne m’a plus beaucoup vu dans la région ces derniers temps, je ne suis pas resté inactif ! J’ai aussi décroché quatre titres de champion de Belgique dans ma catégorie, sur 1 500 m outdoor, 1 500 m indoor, sur 10 km et en cross. J’ai aussi gagné la Cross Cup. Des performances dont je suis fier. Et puis surtout il y a eu la naissance, le 13 mars, de mon petit Luca !"

Il a dû s’incliner devant plus véloce, Pierre Lambin, désireux de faire un "gros bloc" en entraînement. "Je me suis échauffé en courant cinq kilomètres et je vais en faire cinq de plus avant de repartir en guide de prépa au semi-marathon de Visé. Plutôt que de m’entraîner seul chez moi, autant venir faire cette course-ci pour mettre du tempo et monter en résistance. La victoire était accessoire mais elle fait plaisir !" Pierre s’est retrouvé seul au 3e km. "Il y a quelques jours, j’ai amélioré de 58 secondes mon record sur 10 km: 32'46. je suis rarement content de moi mais là je l’étais !"