Un bon bilan pour les Dogues avant Mandel

Après leurs revers successifs d’abord face aux U23 de Gand et à Knokke dimanche dernier, l’Olympic de Charleroi sera libéré de toute pression pour recevoir Mandel samedi soir, à La Neuville. Xavier Robert, l’entraîneur des Dogues, revient de suspension et préface ce match: "On continue à travailler et avancer, la vie est ainsi faite. Je ne dirai pas que nous avons tiré un trait sur le championnat car il y a encore des points à prendre et des scénarios possibles, par rapport à cela nous essayerons de finir le plus haut possible au classement."