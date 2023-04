Départ modifié pour la Châtelettaine ce dimanche: elle partira depuis l'avenue de Châtelet

Après Ham-sur-Heure et son Val d’Heure, Chimay et son jogging de la Principauté, ce sera au tour de Châtelet d’accueillir dimanche les runners du challenge Delhalle. La Châtelettaine constituera la 6e manche. Autrefois organisée par le club Road Runners Team aujourd’hui disparu, elle a été reprise l’an dernier par l’Union Athlétique Châtelineau (UAC) en collaboration avec le club des Bouffiols et la Ville de Châtelet. Elle n’avait attiré 400 coureurs, ce qui avait été une petite déception. L’événement ayant été avancé d’un mois, à une période un peu plus favorable, et si l’on se base sur les participations des deux manches précédentes, on peut tabler sur une fréquentation plus importante. Les ténors du challenge, dont les frères d’Harveng, devraient être de la partie.