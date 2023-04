L’Olympic relégué en D2 ACFF, faute de licence, ira en appel à la CBAS : "Le club est sain depuis la reprise"

En résumé dans la décision de la commission des licences, on apprend que le club a fourni des documents hors-délais, ce dont le règlement fédéral ne tient pas compte. Et que pour la licence professionnelle (D1B) il manquait le rapport du réviseur et sa déclaration signée, des paiements de joueurs en janvier et février 2023, des attestations du précompte professionnel et de la TVA, une attestation du receveur communal, tandis qu'il reste des dettes fédérales au moment de prendre la décision. Plus une série de documents concernant le bilan financier du club en 2022. Enfin le stade de la Neuville n'est pas aux normes et la convention établie avec le stade du Pays de Charleroi pour y jouer ne couvre pas toute la saison prochaine... Concernant la licence en N1 (D1 amateurs), la commission des licences estime que le club n'a pas apporté la preuve d'absence de défaut de paiement pour satisfaire aux dispositions légales concernant les joueurs ou le personnel (ONSS, salaires, précompte, cotisations, taxes, dettes fédérales ou créances)... Ni apporté de documents relatifs à un litige avec le SPF Finances.

En conséquence de cela, l'Olympic repartirait en D2 ACFF avec une sanction de trois points de retard (un par tranche), s'il n'obtenait pas gain de cause entre-temps via la commission d'arbitrage pour malgré tout rester en N1. Mais un appel devant la CBAS demande aussi un sérieux effort financier... Dans un communiqué, "le club prend connaissance des nouvelles décisions de l’Union belge à son encontre. Comme vous le savez, nous n’avions pas souhaité communiqué sur l’affaire OHL/RFC Liège alors que nous subissions déjà une injustice, en effet à notre grande surprise, après avoir eu deux fois gain de cause, nous avons été déboutés alors que des clubs comme Seraing et l’Union St-Gilloise avaient reçu un forfait pour les mêmes faits. Ces dernières décisions concernant les licences D1B et N1 sont plus qu’incompréhensibles pour la simple et bonne raison que nous avons répondu à toutes les demandes faites par la commission des licences, prouvant ainsi la bonne santé financière du club. L’Union belge n’a simplement pas souhaité rouvrir le dossier complet déposé auprès de leurs services. Le club s’était même rendu au siège de la fédération en compagnie du réviseur d’entreprise mais ce dernier, surpris de la teneur « légère » des débats, n’a même pas pu s’exprimer sur le sujet en profondeur pour garantir aux membres de la commission des licences que le ROCC était dans une situation plus que saine depuis la reprise du club en juillet. Pour ces raisons, le club saisira dès demain les tribunaux compétents pour défendre les intérêts des Dogues. À tous nos sympathisants, nous souhaitions avant tout vous rassurer via ce communiqué, de notre côté nous sommes sereins, la justice finira par l’emporter. Nous regrettons profondément ce triste scénario qui, nous rappelle, encore une fois, que nous devrons nous battre jusqu’au bout pour redorer l’image du club. Une mission en plus sur notre chemin."