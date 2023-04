Tchalou veut encore passer un cap !

Le coach de Ligue Dame a présenté dans les grandes lignes le grand projet de Tchalou pour spn équipe première et pour tout son club: "Je parie sur l’avenir en faisant signer Léa Josevski chez nous. Si nous ne formons pas la génération de 2005 à 2008, nous n’aurons bientôt plus de passeuse ni de liberos francophones de qualité. Et je ne veux pas que cela arrive. J’ai actuellement beaucoup de profils qui répondent à nos attentes. Des profils physiques et techniques. Le Wallonia Tour permet aussi de nous faire connaître un peu partout dans le sud du pays. C’est bénéfique car nous rencontrons énormément de joueuses. Nombreuses sont celles à venir vers nous car elles sont intéressées par le fait, par exemple, de s’entraîner le mercredi à Thuillies avec nos étrangères de Ligue Dames et moi-même. C’est une chouette collaboration."

Rester dans la formation

Si Tchalou veut encore franchir un cap au niveau de sa Ligue Dame en visant toujours plus haut, c’est pour que des modèles servent aux plus jeunes: "Le staff, c’est la locomotive et nos Ligue Dame, ce sont les wagons. Nous voulons que ces derniers soient plus forts, plus puissants. On veut un club avec une structure professionnelle. C’est pourquoi nous allons augmenter le nombre de nos entraîneurs professionnels. Nous voulons d’une part grandir sur ce point et d’autre part former et encore former la jeunesse. Cela constitue l’âme même de notre club ! On veut formater des jeunes à une mentalité. Pas formater dans le sens péjoratif. Je veux dore inculquer une culture. On peut reconnaître un joueur qui est passé chez nous en général. C’est une façon de vivre le volley. Pour ce faire, nous devons effectuer une transition et nous avons dû faire des choix. La performance est plus que jamais au centre des débats." Tout un programme, nous vous le disions !