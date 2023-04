Xavier, vous allez défier à nouveau un adversaire en difficulté ?

"En effet, après la victoire acquise contre Mandel, nous affrontons Ninove, qui jouera pour sauver sa peau dans la série. C’est un peu le même type d’adversaire que la semaine dernière, une équipe recroquevillée en défense qui procède par contre. Ils essayeront de prendre des points contre nous, il faudra s’en méfier. Mais nous sommes en mesure de bouger un tel bloc. De plus, nous devrions être à notre avantage, sur un terrain synthétique, propice au développement de notre jeu basé sur des qualités techniques."

Une victoire serait bienvenue, avant d’accueillir le Sporting la semaine suivante ?

"Il reste encore cinq matches à jouer et tous les scénarios sont encore possibles. Nous accueillerons ensuite le Sporting, qui joue aussi le maintien et ce sera un gros match. Ils auront des arguments à faire valoir, surtout depuis l’arrivée de Frank Defays comme T1. Mais pour l’instant si on calcule les points au prorata de la saison dernière, nous sommes dans les clous, continuons d’engranger des points et on verra où on sera lors du bilan de fin de saison."

Concernant le noyau, des absents à déplorer ?

"J’enregistre le retour de suspension de Jordan Massengo. Pour le reste, tout le monde sera opérationnel. Moriconi ne sera suspendu que lors du match contre le Sporting."