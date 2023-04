Les Carolos jouaient leur dernière carte, dans la course au Top 3, mais revenaient bredouilles de leur déplacement à Ninove. Une contre-performance, considérant le nul des Loups face au Sporting B et la défaite des Borains, chez le leader. Un revers qu’avaient du mal à avaler les supporters et le coach, surtout après avoir mené au score, grâce à un but de Delbergue.