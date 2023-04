Le PAC a son ticket pour le tour final en P1 : les jeunes ça marche aussi !

”Nous avons opté pour une politique faisant que quelques joueurs d’expérience et à la mentalité irréprochable encadrent nos gamins. Cela comprend des risques car, et ce fut le cas dernièrement, lorsque les “vieux” connaissent une blessure ou un petit passage à vide bien légitime, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et les résultats s’en ressentent assez logiquement. Pour exemple, depuis quelques semaines, Vanhorick joue avec un masque pour cause de nez cassé, Giorlando est devenu papa et a des nuits compliquées et Fancart est rentré cette semaine d’une très longue indisponibilité. Ce dimanche il y avait huit noms de gamins issus de notre école des jeunes couchés sur la feuille de match et six étaient titulaires. Comment voulez-vous ne pas être très fier de cela”, enchaînait, aux anges, un Olivier Brismez au club depuis… toujours et que les plus anciens observateurs auront connu joueur puis entraîneur avant de devenir aujourd’hui manager général du club de la rue Notre Dame.

Roch Gérard, parfaitement à sa place au vu de sa carrière pro bien remplie conduira toujours la troupe l’an prochain en se montrant intraitable côté discipline et respect du plan de jeu mais très compréhensif quant à l’apprentissage à poursuivre par ses ouailles. Dany Johnson, grand patron de la formation continuera quant à lui à faire grandir les graines plantées en privilégiant organisation et plaisir de jouer en évitant la “starisation” de gamins par leur géniteur.