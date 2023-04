Des come-backs à Soleilmont

Dans le programme des festivités "Ça bouge à Soleilmont" figurait un jogging au départ de l’ancienne abbaye en soutien à la Maison Mieux-Être qui accompagne les personnes atteintes du cancer dans leur quotidien. Elle avait la particularité d’être reprise dans deux challenges (le Vals & Châteaux et le challenge de la province de Hainaut). Avec 480 coureurs, la participation, quoique moins importante que l’an dernier, restait conséquente. "Nous pouvons être satisfaits vu la météo maussade, indique François Vandermolen. De plus nous étions dans un gros week-end du challenge provincial avec une course à Mons vendredi soir et une autre à Marcinelle en même temps que nous, ce dont nous n’avons été informés que tardivement. On nous a demandé de déplacer notre course mais ce n’était pas possible avec toutes les autres activités que nous avons mises en place." C’était la première fois que la course était reprise dans le Vals & Châteaux. L’objectif était d’attirer davantage de Carolos.