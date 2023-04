Une Châtelettaine en demi-teinte

Le temps maussade n’a certainement pas aidé à booster les inscriptions du jour: au final ils n’étaient que 305 au départ ! Ce qui est très peu pour une manche du challenge Delhalle. L’ambiance avant et après la course était tristounette, il faut bien le reconnaître. "Nous espérons pouvoir revenir l’année prochaine à une édition plus conforme à ce qu’a été la course."

Suite au changement du lieu de départ, la Châtelettaine était donc un peu plus longue cette année (de plus ou moins 250 m). Et elle démarrait d’entrée par une très forte montée. Au sommet de celle-ci, les frères d’Harveng en imposaient déjà. Comme au Val d’Heure il y a un mois, Nicolas a devancé Yves. "La course a cette fois été bien différente car Yves était beaucoup mieux en jambes ! J’ai vraiment dû cravacher pour l’emporter et tout le mérite lui en revient. Je savais qu’il fallait que je le devance pour grignoter quelques points sur lui au classement général. On s’entraîne tout le temps ensemble mais en course on se donne à chaque fois à fond pour précéder l’autre. C’est une saine concurrence."

Le Thudinien Justin Jullien a pris une belle quatrième place sur un circuit qui ne l’avantageait guère. "J’ai récemment fait les 10 km de Valenciennes en 32'03. Et j’aimerais courir 31'30 dans un avenir proche mais en étant performant aussi sur demi."

Les athlètes de l’UAC sur le court

La courte distance a été l’affaire des Castellinois puisque Evariste Colot et Amélie Collin l’ont tous les deux emportés. "J’ai pu situer mon niveau actuel après quelques mois plus difficiles en raison de l’école notamment, raconte Evariste. Comme beaucoup de jeunes, je me pose parfois beaucoup de questions… Mais j’espère être reparti du bon pied !"

Amélie a remporté sa deuxième victoire consécutive sur le 7 km. "Même si je ne fais que peu de courses à pied, privilégiant, l’athéltisme, j’aime bien participer à celle-ci puisqu’elle est désormais organisée par mon club. Par rapport à l’an dernier c’était le gros contraste au niveau de la météo mais la pluie ne me dérange pas. J’étais beaucoup moins en souffrance !"

La veille Amélie s’était classée 3e des championnats du Hainaut sur une distance nouvelle pour elle, le 400 m.