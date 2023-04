L'objectif, c'est la finale pour le FT Charleroi

Une équipe qui respire la forme et qui a su décrocher la deuxième place du classement, au terme de la phase classique. "Cela nous permet d’entamer les play-off contre Eisden Dorp. On a eu la chance de gagner notre premier affrontement malgré un début de rencontre difficile. On doit désormais confirmer. Clairement, pour les joueurs, le staff et les bénévoles, on se doit d’atteindre la finale cette saison, même si la route sera longue."

Du côté du FMC, on n’a plus le droit à l’erreur. À la maison, les Carolos ont donné trop de cadeaux à Herentals. Ils devront donc réaliser un exploit chez un adversaire plus que coriace. La tâche des hommes d’Hamit Karakilic est très compliquée. "Il est temps d’évoluer à notre niveau pour réussir cette saison", résume Charly Beeckman.