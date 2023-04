Futsal: Charleroi a douté mais se qualifie pour les demi-finales

Le Futsal Team a entamé cette deuxième phase des quarts de finale de la bonne manière. Osvaldo et Wilde mettent les Carolos sur orbite. Luiz Aranha, le coach carolo, aligne deux quatres différents mais le deuxième fonctionne moins bien. Qu’à cela ne tienne, ses hommes parviennent rapidement à mener 4-1 grâce à Ghislandi et Wilde. Charleroi domine mais gâche plusieurs opportunités et ne parvient donc pas à tuer le suspense. Les Limbourgeois en profitent pour recoller au score. Lamsaiah inscrit un but contre son camp et le Futsal Team accumule six fautes, ce dont profite Paulus pour égaliser sur un 10 m.