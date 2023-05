Nouveau président, nouveau T2, nouveau nom... Tchalou avance: "Un résultat significatif dans les 4 ans !"

Un nouveau président

Yvan Keuwez, aimait planifier les choses. Il avait déjà prévu sa relève en la personne d’Alexandre Jodaïtis. Le neurochirurgien dit "Sasha" jouait avec Chapelle à l’époque. Il s’est à nouveau intéressé au club durant la période de la Covid. Dominique Blairon assumera quant à lui la tâche de vice-président. Une nouveauté sera la création du comité de parents. Le club de Tchalou est toujours à l’écoute de nouvelles idées, d’innovations. Ugo Blairon a, ensuite, entamé les discussions sur le troisième cycle: "Sept millions d’euros ont été investis dans le sport étude afin de concurrencer le sport étude flamand. Notre but est d’avoir de plus en plus de professionnels dans notre club. Pour l’instant, mon papa et moi le sommes. Ensuite, nos étrangères le sont aussi et notre passeuse belge Lien Van Geertruyden va le devenir l’année prochaine. Cela fait presque 15 ans que nous n’avons pas ramené de titre en Wallonie. Nous nous donnons quatre ans pour ramener un résultat significatif à la maison."

Au niveau de la structure sportive, là aussi Tchalou évolue. Le T1 continue: "Il faut développer la notion managériale du Head Coach: je vais entraîner et coacher. Le management sera la tâche de Claudio Gewehr. Nous nous sommes entourés également d’un nouveau préparateur physique, Fabien Bertand, qui a collaboré avec David Goffin, Joris Grandjean et Steve Darcis. Le directeur technique de Nalinnes, Geoffrey Mauroy, viendra aider le groupe lors des entraînements et des matches."

Un T2 de choix

Claudio Gewehr, ancien coach et ami d’Ugo Blairon, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à débarquer à Tchalou: "Tout d’abord, je suis un ami d’Ugo. Ensuite, le projet m’a beaucoup plu. J’aime l’idée d’entraîner des jeunes et de les intégrer au haut niveau. Durant la Covid, on est resté enfermé et j’étais libre de tout contrat. Nous avons commencé à discuter de la possibilité de venir l’épauler dans sa mission. Ce club, c’est beaucoup plus que l’équipe première !" Ce coach, au CV impressionnant, viendra encore un peu plus professionnaliser le club.

Au niveau du capitanat, Ugo Blairon a choisi trois capitaines: "Clara Naticchi sera la guide des jeunes tandis que Lien Van Geertuyden sera là pour épauler les étrangères qui s’entraîneront deux fois par jour. Enfin, Juliette Thévenin, qui a énormément d’expérience et qui vient de réaliser sa meilleure saison, sera la capitaine des capitaines !"