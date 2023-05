Organisé habituellement chaque 1er mai, le jogging Parc & Castel de Presles avait été avancé au samedi matin 29 avril, une date qui coïncidait avec le premier jour des vacances scolaires, ce qui peut expliquer une participation moins importante qu’espéré par Matthieu Buelens et son équipe (142 runners sur chacun des deux distances). Autre changement notable: le parcours était 500m plus long puisque le pont situé à proximité du château ne peut plus être emprunté depuis les terribles inondations de l’été 2021. La traversée du parc de Presles était par contre toujours le clou de ce bel événement populaire. Après les années covid et le contre-la-montre de l’an dernier, il s’agissait d’un retour à la normale.

C’est le plus beau palmarès de tous les athlètes présents qui s’est imposé sur la longue distance. Geoffrey Marrion a en effet obtenu sa 5e victoire dans une épreuve qui lui tient forcément à cœur puisqu’il est originaire de Presles et que ses parents y habitent toujours. "Gagner ici est symbolique car c’est sur ces routes et sentiers que j’ai commencé à courir", déclara le dernier vainqueur des Dix Miles de Charleroi. Il n’a pas laissé longtemps planer le suspense. "Peu après le 1er kilomètre je me suis retrouvé seul et ensuite j’ai géré le tempo."

Ces prochains mois, Geoffrey les passera dans les épreuves triathlons. "J’en ai noté plusieurs à mon agenda, à commencer par celui du Val Joly le 14 mai. J’ai prévu de faire deux quarts et quatre demis. J’ai opté pour ceux qui m’attiraient le plus de par les lieux ou les paysages, comme l’Alpe d’Huez."

Victorieux deux jours plus tôt au trail du Bois du Prince à Marcinelle sur le 11 km, Damien Brenard se contentait largement de la deuxième place. "Évidemment avec Geoffrey dans la course j’ai obtenu la meilleure place que je pouvais viser. Il avait trop d’avance sur moi et j’avais beaucoup d’avance sur Lucas Dal, le 3e. J’ai donc couru seul de bout en bout. Je connais bien Matthieu Buelens, l’organisateur, donc cela me fait plaisir d’être là aujourd’hui pour lui."

Deux à la suite

Lucas Dal n’a pas trop essayé d’accrocher le wagon de tête. "Je comptais faire la course en endurance mais comme je me sentais bien j’ai poussé un peu sur le champignon. C’était insuffisant toutefois que pour revenir sur Damien. De toute façon, l’objectif était de préparer les triathlons." Déjà vainqueur sur la mini-Châtelettaine six jours plus tôt, Evariste Colot a profité de sa bonne forme du moment pour gagner à nouveau une courte distance. "Habitant Le Roux, donc pas loin de Presles, je m’entraîne souvent sur une portion du parcours, notamment sur la première côte. C’est à cet endroit précis que je me suis détaché. Je vais maintenant prendre quelques jours de repos avant de me focaliser sur la saison d’athlétisme." Ingrid Vanescote, qui avait elle aussi gagné il y a quelques jours à Marcinelle, a remis ça sur la longue distance.