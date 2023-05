Le Carolo Grégory Lazitch a décroché le titre en D3B avec Rochefort : “Deux titres en un an, c’est pas mal”

”C’est pas mal mais j’étais venu aussi pour ça. En plus, le président, qui le voulait ce titre, avait tout fait pour. J’ai connu une blessure en début de saison avec un bras cassé et une opération mais dès que je suis revenu, on a enchaîné les bons résultats et les victoires. Cette blessure, c’est le seul point noir de ma saison. Pourtant, ce n’est jamais simple lors d’une première saison d’autant que le contexte dans lequel j’avais quitté les Loups, avec qui je suis toujours en bons contacts, était particulier”, explique le défenseur qui espère un bon match ce vendredi. “Malheureusement, à l’image des dernières semaines, on est un peu déforcé pour ce match de gala.”

Une saison comme à Mons

La saison n’a en effet pas été de tout repos chez les champions de D3B. “Un peu comme Mons a connu en fait”, continue Lazitch. “On avait fait une bonne préparation mais on avait mal entamé le championnat. Le changement d’entraîneur (NdlR : Rentmeinster a remplacé Pauletti) a amené une autre dynamique. Notre problème était surtout mental car on nous avait annoncés directement comme les candidats au titre. Et lui, il est arrivé plutôt comme un capitaine alors que c’était sa première expérience en tant que coach. Il a su remobiliser tout le monde et on a enchaîné les résultats.”

Et puis, à l’image du RAEC Mons, qu’ils affrontent ce vendredi, l’engouement est aussi présent à Rochefort avec un public en voix lors du match du titre. “C’est vrai qu’on a un petit kop, les Roch’boys. Mais le président est aussi un rassembleur. Tout le monde le suit et ça prend un peu d’ampleur.”

Lazitch-Fiore reformé

Malgré la distance entre son domicile et Rochefort, Greg Lazitch s’y sent bien et il entend continuer à faire grandir Rochefort. La saison prochaine, il sera associé en défense avec Corentin Fiore qui quitte la RAAL. Ils avaient participé au titre louviérois l’année passée, ils entendent bien performer tout autant.

”Je le connais par cœur Corentin et puis le club cherchait un défenseur gaucher. Coco, il a cette polyvalence et son expérience. En plus, on ne prend pas que le défenseur, on prend l’homme aussi. Je ferai la route avec lui, je suis vraiment heureux de rejouer avec lui”, s’enthousiasme celui qui a fait partie de la meilleure défense de la série. “Mais l’année prochaine, à voir ce qu’on pourra viser car l’équipe connaît pas mal de départs et il y aura donc du mouvement. Le président veut au moins la N1 mais il faudra voir match par match.”