Arbitre: De Beuckelaer.

OLYMPIC: Hassaini et Moriconi rentrent de suspension. Vanderbecq pas encore. Félix (cuisse) est incertain. Le noyau: Moriconi, Janssens, Raid, Maisoneuve, Dahmane, Massengo, Hassaini, Delbergue, Hadj-Moussa, Ito, Pénin, Gaye, Reynders, Miljanovic, Kadami, Kouri.

Les pensionnaires du matricule 246 se déplacent chez le leader Patro Eisden samedi soir, probablement le futur champion en titre. Un match cependant sans enjeu pour les Dogues n’ayant plus leur mot à dire, dans la course au Top 3. Le suspens reste purement administratif et concerne l’obtention de la licence, qui permettrait aux Carolos d’évoluer la saison prochaine, en Nationale 1.

Xavier Robert, l’entraîneur carolo, pense, lui, à faire mieux que la saison dernière, sur le plan comptable: "Il reste trois matches pour obtenir trois points, qui nous permettraient de faire mieux que la saison dernière. Ne pas oublier que nous n’étions pas les seuls à afficher de l’ambition, le Patro et Liège ont obtenu un nombre de points extraordinaire, après un beau parcours. La RAAL et les Francs Borains font aussi une belle saison. Nous n’avons pas réussi à tenir le même rythme mais néanmoins, nous récoltons davantage de points que l’année dernière. Le Patro ne devra pas se louper dans l’optique d’être champion et finir devant Liège. Cela reste une grosse cylindrée et donc un match qui nous servira pour grandir encore"

C’est l’occasion de tester des joueurs ?

"Nous avons déjà introduit des jeunes joueurs, comme Janssens lors de la suspension de Moriconi. Les jeunes Simon Berger et Kaan Yilmaz ont reçu du temps de jeu. Au niveau du noyau, j’enregistre la suspension de Vanderbecq mais pour le reste nous serons au complet."