L’Olympic manque de punch offensif

Roman Ferber, grand artisan de la montée des Limbourgeois en Challenger Pro League, doublait l’avance pour les siens. L’ancien joueur de Charleroi incarne d’ailleurs bien le prototype d’attaquant efficace rapportant des points à son équipe. Les Dogues réduisaient le score mais grâce à un auto but de l’infortuné Dijkhuizen, vers l’heure de jeu. La messe était dite.

Les Carolos vont devoir se renforcer offensivement pour afficher de nouvelles ambitions la saison prochaine en Nationale 1. À condition bien entendu d’obtenir la licence, une décision qui devrait tomber dans les jours prochains !

Après la défaite, Xavier Robert, l’entraîneur des Dogues, résumait avec justesse la rencontre : “Nous n’avons rien à nous reprocher car nous avons livré une belle partie de football. Nous sommes logiquement menés au score et ensuite Roman Ferber place un but superbe, en pivot et de loin il place un ballon imparable pour notre gardien. En seconde période, nous réagissons bien en dominant les débats et pratiquant un football de qualité, mais sans concrétiser nos possibilités”.

Quand on demande à l’entraîneur des Dogues si le chaînon manquant ne serait pas justement un attaquant spécifique, il répond : “C’est ce que j’entends d’une frange des supporters, mais il ne faut pas oublier d’où l’on vient et le formidable travail réalisé par notre président, dans le recrutement et l’ascension rapide de notre équipe. Tout se construit avec le temps et on ne peut pas tout avoir en une saison. Le staff a bien travaillé pour créer un groupe compétitif et l’amener plus haut lors de futures échéances, pour grandir encore.”

Arbitre : M. De Beuckelaer.

Cartes jaunes : Dijkhuizen, Kouri, Pietermaat, Penin.

Buts : Sam (1-0, 13e), Ferber (2-0, 37e), Dijkeehuizen (2-1, csc, 64e).

PATRO : Belin, Kis, Corstjens, Dijkhuizen, Ferber (68e Verburgh), Bounou (78e Bentayeb), Renson, Sam, Gueroui, Pietermaat, Bamona.

OLYMPIC : Moriconi, Felix, Race, Maisonneuve, Massengo, Delbergue, Hadj-Moussa, Kouri (46e Saïdane), Ito, Hassaini (79e Gaye), Penin.