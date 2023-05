TF P1 : Pont-à-Celles/Buzet était déjà en vacances…

Le score est sans appel et ne laisse la place à aucun doute. Si les Pacmen font illusion en première mi-temps, l’ouverture du score de Sergeant après un cafouillage dans le rectangle et le penalty concédé par Vandenvelde et transformé par Samir Belasfar permettait aux hommes de Roch Gérard d’encore y croire à la pause. “Le score me semblait à un moment un peu sévère, estime l’entraîneur des PàCmen. Nous avons eu deux belles possibilités en première mi-temps que nous n’avons pas transformées. En seconde période, nous avons lâché et c’est vraiment dommage.”