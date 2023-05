L’Olympic est serein avant de passer devant la CBAS pour sa licence N1

Le club a, en effet, été recalé en première instance dans sa demande de licence tant D1B que N1. Et ce jeudi, il va défendre ses intérêts devant la CBAS pour la N1, les Carolos n’ont pas fait de demande pour tenter d’avoir le sésame pour la D1B puisque sportivement, ils n’ont plus aucune chance de faire partie des trois premiers de la série à avoir la licence.

À quelques heures de se présenter devant cette cour d’arbitrage, la direction est confiante. “On est serein oui”, confirme Marcel Gevart. “On a effectué tout le travail qu’il fallait. C’est un travail de fourmis, de longue haleine pour remplir le dossier de tous les documents.”

Présenté légèrement en retard, ce qui avait poussé la commission des licences à rejeter en première instance, le dossier est encore plus fourni qu’il y a quelques semaines. “Et c’est normal”, affirme notre interlocuteur. “Il n’est pas question de seulement redéposer le dossier initial. La vie a continué. Ce qu’on avait dû montrer en termes de paiement pour une certaine date en première instance doit être complété par le même genre de documents sur les semaines qui ont suivi. On a vraiment travaillé dur pour que ce soit complet et je tiens à remercier le boulot précieux de Mohamed Dahmane notre président.”

Sur le coup de 14h ce jeudi, les dirigeants de l’Olympic seront en examen et ils espèrent être rapidement fixés et pas seulement eux. En D2ACFF et en D3ACFF, on scrute aussi la décision car une relégation administrative de l’Olympic Charleroi aura des conséquences sur ces deux divisions inférieures. “On aura déjà une indication dans la foulée mais le verdict final, peut-être dans la semaine qui suit”, nous dit Marcel Gevart.