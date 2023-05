L’Olympic évoluera bien en nationale 1

La fin d’un énorme travail

S’ils étaient confiants, les dirigeants carolos ont énormément travaillé. "Pour être ben ordre, nous devions prouver que le club était en ordre jusqu’au 8 mai par rapport à la TVA, aux salaires, à l’ONSS et au précompte professionnel. Nous avons donc dû demander des attestations et cela a demandé du travail. Et puis, il a eu du stress parce que cela ne dépend totalement de nous. Faire les versements, c’est une chose avoir les attestations en est une autre."

La direction olympienne va maintenant entrer dans une période plus calme de la saison même s’il y a encore énormément de travail à réaliser. "Disons que nous allons entrer dans une gymnastique plus habituelle. À commencer par le match de ce samedi dont il faut assurer la sécurité comme d’habitude. Nous allons aussi entrer dans le mercato puisque les joueurs sont rassurés avec l’obtention de la licence. Nous allons aussi avoir quelques réunions pour statuer sur les travaux qui doivent avoir lieu dans le stade. Et aussi bosser sur le grand tournoi de jeunes qui aura lieu les 20 et 21 mai." Bref, le travail continue à la Neuville.