Seconde période fatale au FT Charleroi

Avant le match, le message semble être parfaitement passé dans les deux camps. Ce sont les hommes de Karim Bachar qui décochent les premiers via El Fakiri. Le ton est donné et les Blues ont le bon goût de ne pas se laisser perturber en égalisant via Dahbi, bien servi au second poteau par Osvaldo Moreno.

Remontada anversoise

Les forces vives présentes sur le banc sont aussi importantes pour amener un air frais sur le parquet de La Garenne. Auteur du 2-1, Atssouli sert parfaitement bien Arslan pour le remake du premier but carolo. Juste avant la mi-temps, Ghislandi et El Kajjoui trouvent coup sur coup le poteau de Durot.

Au retour des vestiaires, Anvers prend les choses en main et empile les occasions. Quand ce n’est pas la latte qui sauve les Carolos, c’est Idrissi qui réalise des miracles. À la 33e, le verrou saute finalement sur un coup franc d’El Fakiri.

Charleroi est acculé et le but égalisateur survient une minute plus tard par un lob lointain d’Achalhi. Alors qu’il ne reste que 49 secondes au marquoir, Sababti le capitaine anversois montre le parfait exemple et qualifie ses couleurs pour la finale des play-off. La saison du Futsal Team Charleroi se termine ici.

Charleroi 3 – Anvers 4

Cartes jaunes : Ghislandi, El Fakiri.

Buts : El Fakiri (0-1, 2e ; 3-2, 33e), Dahbi (1-1, 3e), Atssouli (2-1, 6e), Arslan (3-1, 7e), Achalhi (3-3, 34e), Sababti (3-4, 39e).