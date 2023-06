Il n’y a plus de Belges à l’Astrid Bowl

La journée a réservé d’autres beaux moments d’émotions comme ce match de près de trois heures entre l’Italienne Vittoria Paganetti (97e) face à l’Espagnole Martina Génis Salas (64e). L’Ibère rencontrera la Japonaie Wakana Sonobe en demi. L’autre demi opposera Mayu Crossley (Japon) et Elizara Yaneva (Bulgarie).

Chez les messieurs, les demi-finales permettront à Nicolaï Kjaer Budkov (Norvège) et Mees Rottgering (Pays-Bas) et, puis, Lasse Poertner (Allemagne) et Pavle Marinkov (Australie) de croiser le fer.

Le public est présent

Cette 58e édition de l’Astrid Bowl est déjà une réussite. Le public a répondu présent en masse cette semaine. "L’année passée, le tournoi avait accueilli 1 500 spectateurs environs, précise Yacine Eddial, le directeur de l’Astrid. On devrait arriver à 3 000 cette semaine. Ce lundi, jour férié, a été une grande réussite avec un pic d’affluence. J’ai aussi un bon feed-back des joueurs sur l’organisation. La communication sur les réseaux sociaux fonctionne très bien aussi. À titre personnel, j’attache beaucoup d’importance à la communication et à l’expérience vécue par nos partenaires. Nous avons accueilli du beau monde cette semaine comme Luc Matton, Walter Chardon, Mbo Mpenza par exemple. Le tournoi doit être un rendez-vous incontournable. Nous aurons reçu près de 500 VIP’s cette semaine. Certains sont déjà venus à ma rencontre pour me demander comment ils pouvaient nous aider pour l’année prochaine. C’est très positif."

S’il avait le sourire à l’issue de cette belle journée de tennis, Yacine Eddial, veut encore améliorer le tournoi à l’avenir. "J’ai ma liste de choses à revoir. Je veux faire grandir le tournoi."

Sur le plan sportif, cette 58e édition apporte son lot de suspense. "Il y a une favorite dans le tableau féminin. C’est la Japonaise qui a éliminé Amélia Waligora. Par contre, chez les messieurs, c’est beaucoup plus ouvert." Il reste deux jours pour venir voir ce qui se fait de mieux sur la planète chez les juniors.