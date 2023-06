David Morant fera son grand retour en D1 avec la Squadra Mouscron

Ça reste typiquement le genre de sportif qui n’arrive pas trop à se défaire du goût de la compétition ! Il a tout connu dans sa longue et belle carrière, ou quasiment, avec, notamment, ses multiples titres de meilleurs gardiens de but du pays et sa grosse centaine de sélections en équipe nationale, pourtant il en veut encore plus rallongeant tant et plus le plaisir qu’il ressent à monter sur les parquets.