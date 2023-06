Le défenseur central français Nicolas Taravel à l’Olympic

"Nicolas habite depuis plusieurs mois du côté de Genappe. Il nous a contactés via son représentant pour rejoindre notre projet. C’est de l’expérience et des matchs internationaux, souligne sur le site du club Mohamed Dahmane. A 28 ans, il sort d’une saison réussie. Il a un bagage non négligeable pour apporter un plus aux Dogues, avec un gabarit imposant d’1,90 m alliant agressivité, vista, technique et qualité de vitesse dans un secteur où nous devions nous renforcer. Un guerrier dans l’âme. Défensivement il permettra au staff d’évoluer dans différents systèmes de jeu."

De son côté, le joueur, toujours sur le site du club, s’est dit ravi. "Je n’ai pas hésité une seconde quand on m’a parlé du projet. Je veux apporter ma mentalité de guerrier, de gagneur à l’équipe pour permettre au club d’atteindre ses objectifs."