À Charleroi, il devient donc le T2 de Lionel Vitrant.

”Après mon annonce qui indiquait que je quittais la RAAL, j’ai reçu plusieurs messages et sollicitations. Dont celle de Thomas Otuszewski qui devait devenir coordinateur des filles là-bas. Finalement, Joel Crahay, le responsable des équipes séniores à Charleroi, m’a contacté pour me faire part de leur intérêt, raconte Maxime. J’ai évidemment un peu réfléchi car ça demandait aussi un investissement plus conséquent mais dans ma tête, j’étais déjà là-bas.”

C’est qu’à Charleroi, il reçoit une belle promotion dans la hiérarchie du foot féminin en Belgique même si cela reste comme T2.

”Mais c’est ça que je voulais aussi, note l’entraîneur de 29 ans, actif comme entraîneur depuis huit ans. J’aurai les mêmes fonctions que j’avais à La Louvière cette saison. Je ne veux pas être un T2 inactif. À la RAAL, on me proposait d’être T3 et de m’occuper de l’analyse vidéo mais ça aurait été plus du travail d’ordinateur du coup. Avec Lionel, on s’est rencontré et il m’a dit ce qu’il attendait de moi. Je vais préparer les matchs et entraînements avec lui, voir pour la tactique. On formera un duo. C’est un rôle de terrain que je voulais.”

En Super League, il va découvrir les grandes équipes belges pour sa deuxième expérience dans une équipe dames et il entend apporter sa pierre à l’édifice dans une équipe qui joue chaque année le bas de tableau dans une division où il n’y a pas de descendant sportif pour l’instant.

“Viser les playoffs 1 la saison prochaine, ce serait peut-être demander de franchir une étape trop grande trop vite. Mais ils attendent de moi de former un esprit de groupe. Ils regrettent le côté 'individualités' de cette saison où il manquait peut-être de la cohésion. Ils veulent que l’esprit de famille devienne une plus-value. Et à ce niveau, je crois que je peux clairement apporter quelque chose. ”