Le FMC Charleroi plus carolo et plus pro

Pour ouvrir cette nouvelle ère, un nouveau logo sera adopté. "L’ancien logo portait les couleurs de la Turquie, pays d’origine des fondateurs du club, rappelle le président. Nous avons dû quitter cette saison notre salle de Châtelineau et Charleroi nous a accueillis provisoirement. Ce provisoire devient définitif. Il était donc normal de coller aux couleurs de la Ville. Le nouveau logo sera noir et blanc." Avec quelques rayures qui font un club d’œil au Sporting voisin. "On se rapproche des Zèbres avec ce logo et qui sait ? si, un jour, cela pourrait déboucher sur un mariage."

Mais la transformation du FMC est bien plus que cosmétique. Le club veut se professionnaliser et vient d’enrichir sa cellule commerciale de deux nouveaux membres. "Xavier Di Giacomandrea, un assureur de la région, est un de nos partenaires et il a accepté de s’investir encore plus à nos côtés. José Tricarico a joué au futsal et il pourrait nous aider à gonfler le budget." L’objectif à terme est de le doubler.

Des professionnels

Car le club veut changer de paradigme dans sa gestion du noyau de l’équipe première. "Nous voulons nous professionnaliser, affirme Éric Simonofski. Nous voulons que nos joueurs puissent s’entraîner deux fois par jour pour passer un cap sportif. On espère pouvoir titiller l’ogre du futsal belge, Anderlecht qui a tout de même disputé le final 4 de la coupe UEFA cette saison." Les Carolos tiennent d’ailleurs leur premier renfort. Il s’agit d’Alavaro Mesa Maldonado qui débarque de Toulon (Ligue 1 française). Les buts du FMC seront défendus par Aldo Redivo. "Avec son expérience, il fera énormément de bien au groupe." Dylan Amelot est de retour. "C’est un enfant de la maison et un gros travailleur."

Les jeunes vont aussi recevoir leu chance la saison à venir. Anthoine Miceli, Mohamed Hammou Ali et Théo Demoulin devront en profiter. Valentin Dujacquier sera toujours bien présent. Il a accepté un nouveau contrat professionnel. Et, évidemment, le capitaine Hamit Karakilic ne quittera pas le club qu’il a fondé. Le recrutement sera confié à Gween Cristens, un Lodelinsartois qui a amené Lille au sommet du futsal français. "J’avais fait le tour de la question à Lille, avance le nouveau manager sportif. Et puis comment refuser l’offre d’Éric et Hamit de développer un projet ambitieux dans ma région. Il devrait d’ailleurs y avoir du mouvement dans les prochains jours."

Le poste d’entraîneur, lui, sera occupé par Rosario Persichetti, qui a amené Morlanwelz aux portes de la D1 et qui était déjà passé au FMC il y a quelques années. "J’avais promis à Hamit qui je reviendrais. C’est fait. Vu les efforts fournis par le club, j’espère embêter Anderlecht. Je ne me cache pas et je veux disputer la finale des play-off face au champion sortant en mai prochain."