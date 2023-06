Il faut dire que le jeune élément offensif a véritablement percé cette saison, devenant l’un des meilleurs joueurs de l’effectif de Xavier Robert.

Au vu de la saison, ce jeune talent reçoit là une belle opportunité en rejoignant la Challenger Pro League.

Dans le Limbourg, l'équipe de Stijn Stijnen, qui a nommé Luc Nilis comme directeur sportif, se réjouit de cette arrivée et de la collaboration avec les Dogues.

"Anis est un joueur à fort potentiel. Il nous a rendu la tâche très difficile lors des matches mutuels avec Olympic l'année dernière. Le Patro Eisden et l'Olympic Charleroi vont entamer des discussions dans un avenir proche pour discuter de la poursuite de la coopération. Olympic a agi de manière très correcte envers son joueur et notre club. Cela nous offre la possibilité de nous entraider encore plus à l'avenir et donc, en tant que clubs, de nous améliorer mutuellement et de nous soutenir les uns les autres."