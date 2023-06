Le président Troiani et le club ont en effet annoncé les retours de deux monstres de la discipline.

D’abord Karim Chaïbaï dont le rôle ne s’arrêtera pas au terrain. “Karim viendra renforcer le noyau 2023-2024 de par son expérience et occupera également un rôle important dans la gestion du staff sportif de la saison prochaine. À maintenant 40 ans, le meilleur buteur et joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale belge s’offre un dernier challenge dans son club de toujours”, explique le club sur ses réseaux.

Dans la soirée de ce lundi, c’est le retour de Léo que les Carolos ont annoncé avec fierté. “Notre président est fier et heureux de vous annoncer qu’il a trouvé avec le solide défenseur du Futsal My Cars Charleroi et véritable emblème du championnat, Léo Alexio qui effectue son grand retour au club près de 10 ans plus tard. Léo apportera assurément expérience, classe, grinta et leadership à l’équipe pour la saison prochaine.”