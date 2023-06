”Sergio intégrera le staff de l’équipe A en tant qu’adjoint de Xavier Robert, commence Mohamed Dahmane, le président de l’Olympic sur les réseaux du club. C’est un enfant du club qui connaît le football, mais surtout les valeurs du Rocc, il sera un atout supplémentaire au staff pour guider, coacher et conseiller les joueurs. L’expérience vécue avec Benoît Paulet cette saison est superbe. Tendre la main aux anciens quand cela est possible, je trouve cela très intéressant. C’est top de s’identifier à ces amoureux du club. Ce sont en plus de très bon gars qui savent communiquer et communier avec un groupe de joueurs.”

L’intéressé se réjouit de ce retour à la Neuville. “Je suis hyper heureux de revenir à la maison dans le club de mon cœur où j’ai passé de très belles années. Merci aux dirigeants pour la confiance. Je ferai tout pour que le club grandisse encore. MERCI !! DOGUE UN JOUR DOGUE TOUJOURS !!!”