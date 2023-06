Marc Muryn, l’entraîneur de Thomas Carmoy: "Thomas a quelque chose en plus"

Cette nouvelle performance de haut vol (d’autant plus qu’on en est encore qu’au début de la saison) lui a valu la deuxième place du concours, derrière l’Italien Gianmarco Tamberi qui le devance uniquement au nombre d’essais. "Cette barre de 2m29 n’est pas une surprise pour moi vu qu’il l’avait déjà sautée en indoor, notamment à l’Euro d’Istanbul en mars, indique son entraîneur Marc Muryn. Ce qui est remarquable c’est qu’il l’a atteinte au premier essai à chaque fois. Bien évidemment il ne va pas en rester là !"

Le Carolo, médaillé de bronze du dernier Euro en salle, a ensuite tenté la barre de 2m32, la limite de qualification directe pour les Mondiaux de Budapest. "Mais celle-là, elle est encore un peu haute. Je lui prédis toutefois 2m30 dans un futur très proche, dès cette année !"

10 ans de travail

Occupant actuellement le 12e rang au classement des qualifications pour les championnats du monde (où 36 athlètes seront présents), celui qui fait la fierté de son club du CRAC a toutes les chances de se rendre dans la capitale hongroise pour prouver qu’il fait non seulement partie du top européen mais aussi mondial, avec, en arrière-pensées les Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Le fait de n’avoir pu aller à Tokyo d’un rien a été une grande déception mais pour Paris sa sélection ne fait pas de doute !"

Ce sera à coup sûr l’aboutissement de plus de dix années de travail entre l’entraîneur et son élève. "Cela serait une grande fierté pour moi de voir Thomas aux JO. Mais pas une grande surprise. Il le mériterait amplement. Je me réjouis déjà de l’y accompagner."

Très tôt Marc a su déceler le potentiel de Thomas, aujourd’hui âgé de 23 ans. "C’est lorsqu’il a sauté 2m20 chez les scolaires, un record de catégorie qui tient encore aujourd’hui, que je me suis dit qu’il avait vraiment un grand quelque chose en plus. Et depuis il ne cesse de m’épater."