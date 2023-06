Les Bouffiols fêtent la 40e édition de leur jogging ce dimanche 2 juillet

Les épreuves qui passent le cap des 40 éditions sont les événements historiques du calendrier de course à pied en Belgique. Au début des années 80, on parlait alors de jogging plutôt que de running, devenu entre-temps un vrai phénomène de société. Les organisations étaient alors bien moins nombreuses qu’actuellement et peu ont réussi à traverser quatre décennies. Et on ne parlait alors nullement de trail alors que la norme était plutôt de courir sur une piste d’athlétisme.