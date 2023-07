L’Olympic poursuit tranquillement sa marche vers la nouvelle saison : “On est dans le bon timing”

”On est dans le bon timing. On est ni en retard ni en avance, affirme Xavier Robert. La 2e reprise a débuté il y a une semaine et c’était très intéressant. La première effectuée du 26 juin au 8 juillet permettait de se remettre à niveau avec beaucoup de nouveaux joueurs. Maintenant, on repart un peu de zéro avec un groupe nouveau où l’on retrouve 2-3 anciennes têtes connues. Il y a un gros boulot à effectuer et cette rencontre face à une équipe dont la valeur intrinsèque ressemble à une N1 était intéressante. C’est toujours bon pour le moral de gagner. Ça permet d’avancer pour travailler dans les meilleures conditions. Et c’est plus facile en gagnant.”

En attendant de se lancer à nouveau dans la bataille en N1, il faut donc d’abord construire son armée et la direction s’est occupée à pallier les départs marquants (Hadj-Moussa, Felix, Delbergue, Maisonneuve ou encore Ito). Il est donc normal de découvrir pas mal de nouvelles têtes.

”La première étape est de construire une bonne ambiance de travail et elle est déjà mise en place, sourit le Français. Le groupe vit bien, mais il a encore une marche de progression. On veille à y ajouter les ingrédients, mais il faut le temps pour que tout le monde se connaisse. On va grandir tous ensemble. Quand il y aura un maximum de connexions entre tout le monde, ce sera bénéfique.”

Ce dimanche, un nouvel amical attend les Dogues version 2023-2024, à Tournai. Le staff donnera du temps de jeu pour parfaire les automatismes.

”Il faut trouver de nouvelles complémentarités et aller vers des certitudes. C’est ce à quoi ces matchs servent. Celui à Mons a déjà mis en évidence certaines choses, c’est une bonne base de travail.”

Pour la saison prochaine, le club cherche toujours quelques profils défensifs et au milieu. Quant aux objectifs, ils seront toujours ambitieux. “Partir en jouant le maintien n’est pas très motivant. On espère faire comme Liège et le RFB et être un nouveau club wallon promu, sourit-il. Mais en Belgique, le sportif ne suffit pas. L’extrasportif joue aussi beaucoup.”