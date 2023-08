Sergio Lavalle est de retour à l’Olympic : “une fierté pour moi que d’apporter ma pierre à l’édifice”

Une belle occasion de revenir avec l’attaquant de poche carolo sur une riche carrière. En 30 ans, il a peu changé : 162 centimètres sous la toise et 75 kg sur la bascule.

”C’est vrai que, vu ma taille, je prends trois kilos et on m’accuse vite d’être en surpoids”, rigole-t-il à pleines dents. C’est que Sergio c’est avant tout un immense sourire, de la bonhomie et une bienveillance de tous les instants.

Durant notre longue entrevue, pas une fois il n’a médit ni méprisé quelqu’un dans un monde où, avouons-le, la chose est souvent aisée.

C’est au Pavillon Montagnard, un club de P3 disparu que Sergio entamait son parcours. À dix-huit ans, alors qu’il avait décidé… d’arrêter sa carrière, Franco Battaglia le convainquait de rejoindre Monceau Hameau et sa bande copains en P4.

”Paradoxalement, le niveau y était très bon car le noyau était composé de pas mal de joueurs qui descendaient des divisions supérieures. En cours de saison, Mario Notaro et Claude Masson qui avaient en charge les Séniors de l’Olympic m’invitèrent à participer à quelques entraînements avec eux et, en fin de saison, je signais à la Neuville ; j’y resterai cinq ans. Van Torn, Wégria, Dany Ost et André Colasse y furent mes entraîneurs. Pour l’anecdote, ce dernier, à son arrivée, m’avait fait comprendre que je ne figurerais pas dans ses plans et que je pouvais chercher ailleurs… avant de se raviser huit jours plus tard lors d’un match amical à Pont-à-Celles face à Mons (rires). Colasse fut sans doute l’entraîneur qui m’a le mieux compris et utilisé et je lui en serai longtemps reconnaissant. Les Fasano, Brogno, Affo, Orion et autre Malbassa y furent mes partenaires. C’est à cette époque aussi que j’ai sans doute inscrit le plus beau but de ma carrière. Trente ans après, on m’en parle toujours. Ce centre parfait de Diarra et ma “bicyclette -réflexe” pleine lucarne restent dans bien des mémoires de supporters. Je finissais troisième meilleur buteur de D2 derrière Keitta et le regretté Roussel.”

"Xavier Robert implique clairement l'ensemble de son staff."

Cela ne manqua pas d’attirer les convoitises et Westerlo qui jouait le tour final de D2 sans trop d’ambitions était intéressé. “Franco Battaglia, encore lui, insista pour qu’une clause stipule qu’en cas de montée, le salaire soit revu. Westerlo montait et je faisais mes débuts en D1 en compagnie de Toni Brogno et de Mario Fasano !”

Il y signait quatre ans mais ne restera que deux : “Ce fut une magnifique expérience mais je n’étais sans doute pas assez égoïste. À ce niveau, c’est presqu’une qualité indispensable…”

Retour cinq ans à l’Olympic sous Malbassa puis au Brussels de Ost, Gilly, Ransart, Beaumont, Marcinelle, Tamines furent autant d’étapes enrichissantes avant que Sergio ne revienne au bercail.

”L’équipe est nouvelle mais ambitieuse et Xavier Robert implique pleinement l’ensemble de son staff. C’est très agréable et c’est aussi une fierté pour moi que d’apporter ma pierre à l’édifice et d’essayer d’atteindre la D1B au terme de la saison. Nous en avons clairement les moyens.”