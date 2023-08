Du côté de Charleroi…

À la salle Ballens, Jutta Van de Vyver, internationale belge et l’Espagnole Paola Martinez Vela sont reprises avec leurs équipes nationales respectives dans le cadre du Championnat d’Europe qui a d’ailleurs lieu en Belgique. Les autres étrangères sont déjà arrivées et ont pris du service. Dimitri Piraux, coach des Dauphines, qui entame sa sixième saison au sein du club, a détaillé le début de la préparation de ses filles : “Ce lundi nous avons fait une présentation du staff. Cela a duré une petite heure. Ensuite nous avons pratiqué la musculation et puis nous avons enfin touché du ballon. Les filles me semblent en bonne forme physique, ce qui est positif. Ce vendredi, nous partons en teambuilding à Lesves, chez un de nos sponsors qui possède des chevaux. Au programme, jeux d’équipe, promenade avec les chevaux mais pas de ballon (rires) !”

…et du côté de Tchalou

À l’Arena de Thuillies, la préparation bat son plein officiellement depuis ce lundi. Toutefois, Ugo Blairon, coach de la Ligue Dames, a expliqué son propre programme : “Il s’agit de tout sauf d’une reprise en douceur ! Nous avons suivi nos filles et elles sont toutes en forme. Quant à nos étrangères, si elles manquent à l’appel c’est qu’elles sont avec leur équipe nationale donc qu’elles jouent au volley. De plus, pour les Belges, nous avons organisé des stages non-obligatoires qui ont rencontré un assez bon succès. Juliette Thévenin et Lien Van Geertruyden sont en très grande forme. Le retour de Marie Abrassart fait aussi vraiment plaisir. On introduit peu à peu le rôle de Claudio Gewehr, notre T2. Pour “combler” le nombre d’absentes à l’entrainement, nous avons sélectionné et accueilli 10 jeunes qui ont le “profil Ligue Dames”. Ces filles ont entre 14 et 18 ans. C’est un contrat win-win. Nous, cela nous permet d’être plus à l’entrainement et pour ces jeunes c’est une opportunité exceptionnelle qui rentre dans l’essence même de l’existence de notre club : la formation des jeunes !”

Ugo Blairon doit-il s’inquiéter de voir ses étrangères arriver plus tard ? “Non, je ne pense pas. Mes étrangères accumulent de l’expérience et c’est tout bon pour notre groupe” conclut le coach.