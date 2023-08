Alliance sportive entre l’Olympic et Tamines

L’accompagnement sportif des jeunes, en étroite communication avec les parents se fera sous l’égide de Taib Matmati, un enfant du club qui sera le président du Centre de formation chez les jeunes. Une direction commune prend forme, en la personne du manager général Natale Caccioppoli.

Une équipe de management en construction

Sa mission principale sera de construire une structure solide, avec un responsable par département (marketing, communication, finances). Un pôle performance voit le jour sous la direction d’Abder Ramdane, ancien buteur de Bundesliga et diplômé UEFA.

Il fut coach des U23 au Sporting de Charleroi avant la relève de Frank Defays.

Les jeunes travailleront selon les piliers qui sont la technique, le mental, le physique afin de trouver des solutions pour grandir sainement.

Les valeurs d’éducation sont défendues pour protéger les enfants. Sa philosophie : “Faire preuve de résilience, entre la Sambre et la Meuse, pour donner des valeurs aux enfants et les mener vers le haut, dans un environnement professionnel.”

Vareuses historiques

Historiquement, les deux clubs ont voulu commémorer les victimes du bois du Cazier et transmettre un message fort. Celui de se battre pour un collectif, pour les supporters qui transportent l’histoire. Sur la nouvelle vareuse namuroise sont floqué les noms de mineurs décédés à Tamines et la statue des martyrs. Sur celle de l’Olympic, un mineur et le bois du Cazier. Un bel hommage aux mineurs et marque de respect aux anciens. Gaëtan, ancien mineur du bois du Cazier représentait à l’occasion l’amicale des mineurs, visiblement très ému par le geste des deux clubs. Le président Dahmane était fier de porter ce symbole : “Il faut faire tomber les barrières. il n’y a rien de parfait et le but est de faire de ces petits bouts des joueurs de perfection, ou presque, en toute humilité amener nos gamins vers le haut. Je témoignerai du respect au club et à la région. Les gens portant ce projet se battront avec leurs armes et ce projet commun entre Tamines et l’Olympic n’est pas un leurre mais bien un défi sportif.”

Staff new-look

Sportivement, un souffle nouveau permet de s’identifier au club pour vivre une bonne saison, le plus haut possible et célébrer une montée à l’issue de la saison. Un staff compétent existe désormais à l’Olympic : “Nous enregistrons des arrivées ciblées pour accompagner le groupe et grandir. Nous souhaitons retrouver une identité régionale. Nous visons une montée dans les trois ans, on a déjà grillé une cartouche, mais il en reste deux.” Rendez-vous fixé contre Lokeren le 30 août.

Les jeunes au centre du jeu, un campus va naître à Tamines

Le président de Tamines Paul Locicero a mis Charleroi sur le toit de l’Europe dans les années d’or du futsal. Il réunit une belle équipe de travail. Son bras droit Djilali Metous est le Directeur technique. Fabrice Lebrun sera directeur sportif du ROCC, Mika Siciliano son pendant à l’académie de Tamines. Marcel Gevart, correspondant qualifié du ROCC. Alain André, correspondant qualifié de la RJST. Il explique que “Grâce au social, nous allons construire une académie pour faire des hommes. Dans la vie, il faut donner une éducation et discipline, à travers le sport. C’est le travail d’Abder Ramdame, avec ses 1086 gamins. On sera fier plus tard de dire que l’on a sorti un gamin pro, qui jouera je l’espère au Barça, mais surtout des jeunes qui deviendront de belles personnalités. Il y a des urgences dans les deux pôles économiques. Le privé ne peut pas tout supporter, il y a des investissements à faire. 85 gamins ne peuvent s’entraîner aujourd’hui, car nous n’avons pas de terrains. Les politiciens doivent jouer leur rôle.”

European Green Village Academy

Un campus universitaire va naître, véritable centre multisports, pour héberger des sportifs mixant sport et études, avec 400 chambres. Un budget énorme de 89 millions d’euro. des milliers d’affiliés foot et d’autres disciplines (natation, athlétisme, volley). Le but est de copier les modèles de grands clubs de football européens comme Benfica, avec des professeurs tous thèmes confondus, une logistique de pointe qui va créer de l’emploi. Le complexe sera proche de Tamines et le projet devrait aboutir en 2030, début des travaux en 2027. Ce projet entre Sambre et Meuse se veut unique et novateur. Il y aura des espaces détente, VIP, des terrains en herbe et synthétiques. L’espace sera aménagé en fonction de normes écologiques.