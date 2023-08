Lucas Walbrecq, un Carolo comme renfort à l'Olympic: "Retrouver la D1B avec les Dogues !"

"A Molenbeek j’avais peu de temps de jeu et ne faisais pas manifestement partie des plans et je décidais de "descendre" carrément de plusieurs divisions et me retrouvait ainsi à Rochefort, en D3 ACFF."

Bien en prenait à l’ailier de poche qui rebondissait là bas au point de se voir proposer un contrat au Lierse où là il jouait pas mal.

"Une petite vingtaine de titularisations à mon actif chez les Flandriens mais mon envie de me rapprocher de ma région faisait que Momo Dahmane ne mette pas bien longtemps à me convaincre de rejoindre le noyau de La Neuville", poursuivait Lucas.

D’emblée lors des matchs de préparation et notamment du dernier match de coupe face à l’URLC Lucas, du haut de ses 167 centimètres montrait tout le registre de son talent en donnant parfois le tournis à des garçons lui rendant pourtant pas mal de taille.

"Je suis vraiment bien ici et je pense qu’on peut faire de belles choses et cela d’autant que le groupe s’étoffe au fur et à mesure des semaines. L’ambiance est excellente et le travail fourni nous permet de progresser jour en jour. La défense, bien que relativement nouvelle semble déjà bien solide. Côté choses à soigner , je dirais que le réalisme et la concrétisation en font partie. Mon objectif personnel est simple et rejoint celui du club : retrouver la D1B où paradoxalement les choses sont plus simples pour des joueurs ayant mon profil. On y joue plus juste et les espaces sont souvent plus nombreux", concluait avec entrain notre interlocuteur.